Ce a spus Mihai Petre despre soția lui Andi Moisescu: „Eu dacă eram Olivia Steer…” Momente tensionate în timpul filmărilor Românii au Talent de la Pro TV

12:10

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) împreună cu toate cluburile din Liga 1, au făcut front comun şi vor înainta o scrisoare Guvernului prin care vor cere ca de la 1 mai să se poată relua antrenamentele. Valeriu iftime, finanțatorul FC Botoșani, unul din cluburile semnatare, a s-a arătat însă sceptic că acest demers va avea […] The post Valeriu Iftime nu crede că demersul cluburilor și al LPF nu va avea succes: „Nu văd un guvern atât de curajos încât să ia taurul de coarne!” appeared first on Cancan.ro.