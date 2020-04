Florin Salam a făcut anunțul cu ochii în lacrimi! Din păcate, a fost diagnosticată cu leucemie acută

12:30

Epidemia de coronavirus încă pune probleme. Noul virus a făcut numeroase victime și continuă să se răspândească. În România, numărul cazurilor celor infectați crește de la zi, la zi. Dr. Monica Pop a tras un semnal de alarmă și a avertizat asupra numeroaselor căi de răspândire a virusului și a explicat că masca de protecție […]