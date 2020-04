Cum va fi recuperată de elevi materia neparcursă. Monica Anisie: ”Cursurile programate pentru această perioadă vor fi…”

13:50

Antonia a transmis un anunț alarmant pe Instagram după ce a aflat că i-a fost folosită imaginea în mod fraudulos. Artista e foc și pară pentru că a ajuns în această situație și și-a dorit să își avertizeze cât mai repede cunoscuții și susținătorii. Citește și: Alex Velea are puteri paranormale. Antonia a dezvăluit multe secrete […] The post Antonia, anunț alarmant pe Instagram după ce a aflat că i-a fost folosită imaginea în mod fraudulos appeared first on Cancan.ro.