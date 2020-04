Șoc la Pro TV! Concurent la Românii au Talent, implicat într-un accident groaznic

14:10

Cercetători de la Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie (HKUST) din Hong Kong au dezvoltat un înveliş antiviral care ar putea oferi 90 de zile de protecţie împotriva bacteriilor şi a virusurilor, precum coronavirusul. Produsul se numește MAP-1 și poate fi pulverizat pe suprafețe frecvent utilizate de către cetățeni, oferind o protecție sporită. Soluția este rezultatul […] The post Soluția care pulverizată pe haine sau suprafețe poate ține virusurile departe până la 90 de zile appeared first on Cancan.ro.