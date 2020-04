Sexy-patroneasa care s-a iubit cu “Prințișorul taxiurilor” devine mamă în izolare. Tatăl copilului este un cunoscut fotbalist

16:10

Bill Gates a vorbit pentru CNN despre subiectul momentului: noul coronavirus. Omul de afaceri american sprijină și apără intențiile Chinei, spunând că nu este singura țară care nu a știut să reacționeze corect în totalitate la apariția virusului în Wuhan. BILL Gates spune că China „a făcut o mulțime de lucruri bune chiar la început”, […] The post Bill Gates ia apărarea Chinei, în conflictul momentului: ”Este trist că până și SUA a reacționat deosebit de slab în ceea ce privește apariția noului coronavirus” appeared first on Cancan.ro.