Ordonanța Militară nr 10. Zborurile cu avionul, interzise în și din următoarele țări

17:00

Ministrul Educației și Cercetării a susținut, la ora 16.00, o declarație de presă referitoare la reluarea cursurilor, în contextul pandemiei de coronavirus, aducând și informații suplimentare referitoare la materia neparcursă, încă, de elevi din cauza măsurilor restrictive care au dus la închiderea școlilor. Cursurile rămân, în continuare, suspendate, a anunțat și Monica Anisie, după ce […] The post Cum va fi recuperată de elevi materia neparcursă. Monica Anisie: ”Cursurile programate pentru această perioadă vor fi…” appeared first on Cancan.ro.