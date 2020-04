Laurenţiu Ţenţ - revocat de la şefia Casei Naţionale de Pensii

18:50

Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a declarat luni, în parlament, că ţara sa va aproba în curând tratamentul cu antiviralul Remdesivir în cazul pacienţilor cu COVID-19, în ceea ce va fi prima decizie de acest fel a autorităţilor de la Tokyo în contextul epidemiei, transmite agenţia Kyodo.'Autorizarea farmaceutică (a Remdesivir) va fi posibilă în scurt timp', a declarat premierul Abe într-o şedinţă a parlamentului.Separat, un oficial guvernamental a afirmat că Remdesivir va fi aprobat în luna mai pentru tratarea bolnavilor de COVID-19, maladia respiratorie cauzată de noul coronavirus.Remdesivir a fost dezvoltat de compania biofarmaceutică americană Gilead Sciences Inc. ca posibil tratament împotriva Ebola.Un test clinic efectuat de o echipă internaţională pe un lot de pacienţi cu simptome severe de COVID-19 va fi finalizat în această lună.Prestigiosul New England Journal of Medicine a publicat recent un studiu potrivit căruia tratamentul cu Remdesivir s-a dovedit eficient la aproape 70% din 53 de pacienţi cu simptome severe, cauzând însă efecte secundare grave, cum ar fi deteriorarea funcţie renale, la un sfert dintre ei.'Efectuăm în prezent teste clinice şi ne concentrăm pe confirmarea eficacităţii şi siguranţei medicamentului', a declarat un purtător de cuvânt al filialei japoneze a Gilead Sciences, citat de Kyodo.În Japonia, medicamentul antigripal Avigan se află de asemenea în faza de teste clinice pe bolnavi de COVID-19, ce va dura până în iunie. Un studiu ştiinţific realizat în China a arătat că Avigan este eficient în tratarea acestei boli.Guvernul japonez a solicitat companiei Fujifilm Toyama Chemical Co., din cadrul grupului Fujifilm Holdings Corp., să crească producţia de Avigan, cunoscut şi ca Favipiravir. Deoarece există temeri că ar putea provoca malformaţii congenitale, medicamentul nu le poate fi administrat gravidelor sau femeilor care vor să rămână însărcinate.Tot luni, compania japoneză Shionogi & Co. a anunţat că va dezvolta un vaccin împotriva noului coronavirus, propunându-şi să înceapă testele clinice în acest an şi să pună la dispoziţie vaccinuri pentru 10 milioane de persoane.AGERPRES/(AS - autor: Irina Cristea, editor online: Anda Badea)