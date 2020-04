Coronavirus în România. Au fost înregistrate încă 5 decese, iar bilanțul negru a ajuns la 646

18:20

Măsură nemaiîntâlnită, adoptată într-un oraș din Italia. Autoritățile au scos în circulație o nouă monedă, făcută de ei, pentru a relansa economia locală. Oraşul Castellino del Biferno, din sudul Italiei, şi-a lansat propria monedă pentru a susţine economia locală. Inițiatorul acestei idei este Enrico Fratangelo, primarul. De 12 ani avea în plan acest proiect. „Am […] The post Vremurile grele vin cu noi idei! Măsură inedită adoptată de un oraș italian pentru a susține economia locală appeared first on Cancan.ro.