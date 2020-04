Horoscop 28 aprilie. Racii au parte de prieteni stabili, Balanțele analizează o relație

Horoscop 28 aprilie. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 28 APRILIE 2020 ; Mercur, planeta comunicarii si gandirii, mutata de ieri in Taur, are o cuadratura azi cu Saturn, lordul karmei aflat deocamdata in Varsator. Ce inseamna ? Cuvintele rostite poarta in ele o mare responsabilitate si greutate, deci sa fim atenti ce rostim pentru ca nu se sterg sau uita asa usor.

