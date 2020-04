Coronavirus: Donald Trump, avertizat insistent în ianuarie şi februarie despre riscul COVID-19

10:20

Jucătoarea belgiană de tenis Kirsten Flipkens, pasionată de ciclism, a fost reţinută pentru trecerea frontierei cu Olanda, pe bicicletă, fiind ulterior amendată cu suma de 250 de euro, informează cotidianul La Derniere Heure, citat de EFE.Sportiva, care profită de actuala perioadă de întrerupere a competiţiilor pentru a efectua lungi plimbări cu bicicleta, a explicat pe contul său de Twitter că a urmat un traseu aleatoriu de 130 km, pe care l-a marcat pe GPS, iar la un moment dat şi-a dat seama că a pătruns pe teritoriul Olandei."Am cerut GPS-ului meu un traseu aleatoriu de 130 km şi, la un moment dat, m-am trezit în Olanda. Nu era semnalizat în niciun fel pe traseul meu că am intrat în Olanda, însă când am descoperit acest lucru am ales imediat drumul cel mai scurt pentru a reintra în Belgia. Puţin mai târziu, poliţia a sosit şi am fost arestată ca un criminal, cu sirene, fără să am posibilitatea să le explic că nu am văzut că sunt în Olanda", a precizat belgianca.Flipkens, în vârstă de 34 ani, ocupanta locului 77 în clasamentul WTA, a fost amendată cu 250 de euro pentru această infracţiune, însă ea a criticat poliţia din Lommel pentru un alt motiv. "Cincisprezece minute mai târziu, o cunoştinţă a trecut la rândul ei prin acea zonă şi nu a fost amendată la acelaşi post de frontieră, alegându-se doar cu un avertisment. De ce? OK, nu trebuia să intru în Olanda şi am comis o greşeală, însă poliţia putea să fie rezonabilă şi, mai ales, coerentă", a adăugat ea.Jucătoarea a fost deranjată, însă, cel mai mult de o postare a poliţiei din Lommel pe pagina acesteia de Facebook, în care se precizează că traversarea frontierei dintre Belgia şi Olanda este autorizată în cazul vizitelor făcute partenerului sau partenerei."Serios? Deci, în loc să spun că am traversat frontiera fără să ştiu şi că am căutat imediat drumul de întoarcere cel mai scurt către Belgia, ar fi trebui să spun că am plecat în Olanda să-mi văd iubitul?", a comentat Kirsten Flipkens, semifinalistă la Wimbledon în 2013.Belgia intenţionează să relaxeze măsurile de izolare începând din 4 mai, ziua în care industria se va redeschide şi va permite sporturi care nu necesită contact fizic, precum tenisul, atletismul, pescuitul, caiacul sau golful.AGERPRES (AS/autor: Mihai Dragomir, editor: Mihai Ţenea, editor online: Irina Giurgiu)