Măsuri de relaxare a restricţiilor cauzate de pandemie, discutate sau adoptate în ţări europene

11:20

Actriţa Carolyn Jones s-a născut la 28 aprilie 1930 în Amarillo, Texas, potrivit imdb.com.La vârsta de 17 ani, s-a înscris la cursurile şcolii de arte dramatice Pasadena Playhouse din California. Aici a fost remarcată de un reprezentant al studioului Paramount Pictures şi astfel a făcut parte din distribuţia peliculei "The Turning Point" (1952). Au urmat câteva apariţii în câteva episoade ale serialului "Dragnet", precum şi un rol în filmul "House of Wax". A fost Beth în pelicula "Shield for Murder" (1954).A deţinut un rol minor în episodul "The Cheney Vase" (1955), inclus în seria "Alfred Hitchcock Presents", difuzată de CBS.În 1958, a câştigat Globul de Aur la categoria Noul star feminin al anului pentru rolul Marsha Zelenco din melodrama romantică "Marjorie Morningstar". În acelaşi an, Carolyn Jones a fost nominalizată de către Academia Americană de Film la categoria Cea mai bună actriţă în rol secundar pentru rolul din "The Bachelor Party", notează site-ul oscars.org.În "A Hole in the Head" i-a dat replica lui Frank Sinatra, iar în "Last Train from Gun Hill" a jucat alături de Anthony Quinn şi Kirk Douglas.A primit o nouă nominalizare la Globurile de Aur, la categoria Cel mai bun star feminin de TV pentru rolul multiplu din episodul "Who Killed Sweet Betsy?" al serialului "Burke's Law".Începând cu 1964 şi până în 1966, a jucat în rolul care i-a adus faima în întreaga lume: Morticia Adams din serialul "The Adams Family".Ultimul său rol a fost Myrna Clegg, în primele opt episoade ale telenovelei "Capitol", difuzată de CBS începând cu 1982.Carolyn Jones a fost măritată de patru ori şi nu a avut copii. S-a stins din viaţă la 5 august 1983, după ce fusese diagnosticată cu cancer de colon în martie 1981. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Liviu Tatu, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) www.imdb.com