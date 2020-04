Medicii din Iași, în alertă! Copil grav bolnav dintr-un orfelinat, depistat pozitiv cu noul coronavirus. Zeci de adolescenți și angajați sunt testați pentru COVID-19

11:00

Laura Cosoi se apropie cu pași mici, dar siguri de ultimul trimestru de sarcină și este nerăbdătoare să o cunoască pe mica ei prințesă. Aflată în izolare de aproape două luni, frumoasa vedetă a făcut mărturisiri emoționante despre sarcină. Ea a povestit atât lucrurile frumoase pe care le-a experimentat în această perioadă, dar și cele […]