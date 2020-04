Coronavirus: Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary, amânat un an din cauza noului coronavirus

13:20

O stea variabilă lung periodică de tip Mira a fost descoperită în premieră naţională la Observatorul Astronomic din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi, se arată marţi într-un comunicat de presă al instituţiei.Potrivit sursei citate, este pentru prima oară când se descoperă o stea variabilă de tip Mira la Observatorul Astronomic din Galaţi, iar acest lucru reprezintă, în acelaşi timp, şi o premieră pentru astronomia din România. Descoperirea s-a realizat în mai multe etape, pe parcursul mai multor ani.Astfel, în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie 2014, în timpul derulării Programului de observaţii astronomice "Nova Search" în Calea Lactee a fost observată o creştere foarte mare în luminozitatea unei stele din constelaţia Vulpea. În acel moment s-a crezut că este o novă, dar nu existau suficiente date ştiinţifice pentru a crede că este o posibilă novă. Din acest motiv s-a considerat că este un "transient object" şi a fost raportat imediat la Biroul Central pentru Telegrame Astronomice al Uniunii Astronomice Internaţionale la secţiunea "Transient Object Followup Reports" sub numele de TCP J19441156+2003460 (Galaţi V7), de către echipa formată din Ovidiu Tercu - coordonatorul Observatorului Astronomic Galaţi şi Alex Dumitriu - membru în consiliul de administraţie la The Astronomical Society of Glasgow, dar şi membru al Astroclubului "Călin Popovici" din Galaţi.Pentru confirmarea acestei posibile nove era nevoie de realizarea unei analize spectrale de către un observator astronomic dotat cu un spectograf, dar pentru că în următoarea perioadă nu a existat nicio confirmare a acestei nove, variabilitatea acestei stele a fost raportată în luna octombrie 2017 la American Association of Variable Stars Observers.În luna aprilie, echipa formată din Ovidiu Tercu, Andrei-Marian Stoian, Gabriel Neagu şi Dominic Zlat (membri ai Astroclubului "Călin Popovici" din Galaţi) folosind date de survey de la Zwicky Transient Facility, au analizat curba de lumină a acestei stele variabile şi au determinat următoarele lucruri: minimul şi maximul strălucirii, perioada de 291 zile şi tipul de variabilitate specific stelelor variabile lung periodice de tip Mira. Toate aceste date au fost raportate către Asociaţia Americană a Observatorilor de Stele Variabile, unde au fost incluse în baza de date internaţională a stelelor variabile.Stelele variabile lung periodice de tip Ceti (Mira) au fost denumite după steaua reprezentativă Mira (omicron) Ceti. Periodicitatea lor este bine pronunţată, iar perioadele sunt cuprinse între 80 şi 1.000 de zile. De cele mai multe ori, steaua este înconjurată de o anvelopă de gaz în expasiune. O stea variabilă de tip Mira este o stea gigantă roşie aflată într-o etapă foarte târzie a evoluţiei sale stelare. Această stea îşi va expulza straturile exterioare, devenind o nebuloasă planetară cu o stea pitică albă în centru.Specialiştii în astronomie de la Galaţi au mai descoperit, în anul 2013, alte două stele variabile, denumite Galaţi V1 şi Galaţi V2, iar în 2019 stelele variabile Galaţi V3, Galaţi V4 şi Galaţi V5. AGERPRES/(AS - autor: Dan Paic, editor: Irina Poenaru, editor online: Gabriela Badea) Foto: (c) Planetariul şi Observatorul astronomic Galaţi / Facebook