După cea mai recentă ordonanță militară, pensionarii trecuți de 65 de ani au ieșit pe străzi încă de la ora 7:00

12:10

O învățătoare din Mehedinți a făcut posibilă școala online pentru toți elevii din clasă, după ce a organizat o campanie de strângere de fonduri. Elisabeta Păcuraru a dus acasă, fiecărui copil, câte o tabletă. În martie, când a început școala de acasă, un singur elev din clasă avea tabletă. Dintre ceilalți 21 de copii, unii […]