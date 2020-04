Primul campionat din TOP 5 suspendat definitiv: „Pentru fotbal, sezonul s-a terminat!”

14:40

The bomb has been planted! Road to Rio, competiția care se desfășoară pe mai multe continente și care va determina echipele calificate la CS:GO Major, continuă și îi ține în priză pe fanii de Counter Strike pe parcursul întregii săptămâni!La Superbet, poți să-ți alegi favoriții și să pariezi pe ei! Ai o mulțime de meciuri în oferta noastră. ...