Toți românii trebuie să știe asta! Care este diferența între stare de urgență și starea de alertă

15:10

În anul 1918, atunci când pandemia de gripă spaniolă se afla în primele stadii, iar cazurile erau în scădere, în Statele Unite ale Americii politicienii făceau presiuni pentru deblocarea economiei. Situația seamănă izbitor cu ce se întâmplă în prezent la nivel global. Faptul că numărul de morți începuse să fie din ce în ce mai […] The post O catastrofă care se poate repeta. Gripa spaniolă făcea, în urmă cu 100 de ani, milioane de victime după relaxarea restricțiilor appeared first on Cancan.ro.