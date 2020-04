Speak a cerut-o de soție pe „Libelula”, dar ar avea și alte simpatii. „Fata din poza aceea nu are nicio treabă cu…”

16:30

Un focar de COVID-19 a fost depistat la un abator din Birkenfeld, Germania. Din cei 700 de angajați, 500 sunt români, iar dintre aceștia peste 200 au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus. Într-un comunicat de presă Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a făcut public cazul și mai multe precizări despre situația românilor.