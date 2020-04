VIDEO Iohannis: Săptămâna viitoare decidem dacă vom continua cu starea urgenţă sau o variantă administrativă alternativă

17:10

Primul club de comedie virtual, Fool's Home Delivery sau Fool HD, a fost lansat de The Fool luni seară, informează un comunicat transmis AGERPRES.Proiectul a luat startul din dorinţa iniţiatorilor de a le oferi oamenilor de acasă posibilitatea de a se relaxa prin intermediul divertismentului şi de a rămâne în contact cu artiştii favoriţi pe timpul izolării la domiciliu. În plus, are menirea şi de a-i ajuta pe artiştii aflaţi la început de drum, oferindu-le acestora o sursă alternativă de venit."Împrejurările actuale ne provoacă să evoluăm cu o viteză fantastică. Avem obligaţia să găsim noi modalităţi pentru a păstra legătura cu publicul, atât pentru artişti şi nevoile lor, cât şi pentru oamenii de acasă cărora le oferim râsul şi buna dispoziţie ca armă împotriva efectelor negative produse de izolare", a afirmat Cătălin Creţu, impresar artistic şi manager de proiect al Fool HD.Fool HD prezintă spectacole din sfera comediei şi a divertismentului. Pentru a păstra ideea de "club de comedie", Fool HD are un program asemănător cu cel al show-urilor live de la The Fool.Potrivit sursei citate, spectacolele pot fi urmărite, contra cost, pe platforma live.thefool.ro. Preţurile variază de la show la show."Măsurile de siguranţă au fost primul aspect la care s-a lucrat intens pentru demararea proiectului. Organizatorii au setat o zonă de filmare şi au adaptat, în interiorul clubului The Fool, toate cerinţele solicitate de autorităţi. Filmările se realizează cu maxim cinci oameni aflaţi simultan pe platoul de filmare (95 mp), fără ca aceştia să aibă contact direct. Mai mult de atât, tuturor participanţilor li se pun la dispoziţie mănuşi şi măşti sterile, precum şi bureţi de unică folosinţă pentru microfon. Desigur, coridorul de intrare diferă de cel de ieşire şi, înaintea fiecărui spectacol, se dezinfectează spaţiul", au precizat organizatorii.Iniţiatorii proiectului pun la dispoziţia publicului şi conţinut gratuit, prin intermediul canalului de Youtube - The Fool Club. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea) Sursa foto: The Fool / Facebook