Ce face actorul principal din serialul Vlad în izolare? Adrian Nartea:„Cine zicea că avem mai mult timp, se înșală amarnic”

17:20

ANM a modificat prognoza! Vine vara în toată România. Vom avea parte de o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă. Vremea. Prognoza meteo pentru joi, 30 aprilie 2020 Vremea se va menţine caldã, local deosebit de caldã în regiunile extracarpatice, dar şi în general instabilã. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporar accentuate, local […] The post ANM a modificat prognoza! Vine vara în toată România appeared first on Cancan.ro.