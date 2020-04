Klaus Iohannis a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu situația elevilor care nu aveau nicio notă în catalog la începutul semestrului 2

17:30

România mai și vinde formate de emisiuni în străinătate, nu doar cumpără. „Scena Misterelor”, show-ul cu măști realizat și prezentat de de Dan Negru la Antena 1, a fost achiziționat de un post din Ungaria. VEZI AICI: COVID-19 I-A SUSPENDAT SHOW-URILE, DAR NU DISPERĂ! DE UNDE CÂȘTIGĂ DAN NEGRU BANI ÎN PLINĂ CRIZĂ PANDEMICĂ. “NU […] The post „Scena Misterelor”, show-ul cu măști al lui Dan Negru, cumpărat de un canal din Ungaria. “Hai să și inventăm, nu doar să copiem!” appeared first on Cancan.ro.