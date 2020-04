Fiul lui Nicolae Guță s-a lăudat cu mașina făcută cadou soției, dar un prieten i-a dat rușine imediat: ”La valoarea ta costă cam puțin” Ce i-a răspuns Nicu Guță

18:00

Adelina Pestrițu a fost criticată dur și chiar jignită pe contul ei de Instagram, după ce a publicat o poză de album în care apare. Vedeta nu s-a lăsat călcată în picioare și le-a răspuns pe măsură cârcotașilor. Citește și: Legatura dintre Marcel Vela și Adelina Pestrițu. Adevărul despre omul momentului în România Adelina Pestrițu, criticată […] The post Adelina Pestrițu, criticată dur și jignită pe Instagram: “Ce urât ți se văd oasele”! Cum a răspuns vedeta cârcotașilor appeared first on Cancan.ro.