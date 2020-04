Camuflați cu măști și ochelari, “fostul” Mihaelei Rădulescu și „Bela” din „La bloc” au pornit la…

18:20

Până astăzi, 28 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 11.616 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.404 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 663 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, au murit. Deces 651 Femeie, 76 ani, jud. Ilfov Data internării: 25/04/2020 […]