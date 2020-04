Ministrul Sănătăţii, despre un nou val de pandemie: Sper să nu mai fie prins niciun spital nepregătit

21:10

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că România ar trebui să aibă un număr mai mare de testări pentru noul coronavirus iar capacitatea actuală a permis gestionarea epidemiei. "După părerea mea, trebuie să avem mai multe testări. Ceea ce am avut până acum ne-a permis să ţinem epidemia sub control, dar eu vreau mai mult şi este clar că va trebui să intrăm inclusiv într-o zonă de testări post infectare, să vedem printr-o testare destul de complexă câţi români sunt afectaţi de această boală", a afirmat şeful statului într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Cotroceni.El a spus că "numărul de testări pe zi sau capacitatea de testare va creşte în continuare", menţionând că, de la începutul epidemiei, numărul de teste a crescut de la câteva zeci la aproape 10.000 pe zi.Iohannis a vorbit şi de anumite aspecte privitoare la gestionarea acestor testări."Foarte multe aparate au existat, dar nu a existat personalul calificat să le opereze, au existat laboratoare cu această dotare care nu au fost acreditate şi aşa mai departe. Ministerul Sănătăţii, în special ministrul Tătaru, s-a mişcat foarte bine aici şi a luat toate măsurile să creştem şi am crescut foarte mult capacitatea de testare. Este nevoie de o creştere în continuare", a subliniat el.Totodată, preşedintele a spus că, potrivit specialiştilor, numărul de teste este "acceptabil" relativ la populaţia României."Nu suntem chiar în coada Europei. Suntem la un nivel acceptabil pentru populaţia României. Nu putem să comparăm 100.000 în Germania cu ce avem în România, fiindcă populaţia Germaniei este mult, mult mai mare decât populaţia României. Deci, per milion de locuitori, să zicem, avem un număr rezonabil de testări", a susţinut Iohannis.Aceste testări vor continua şi în perioada în care numărul infectărilor va scădea, potrivit preşedintelui."Nu prea are rost să facem testări în masă. Testările trebuie făcute la persoanele care prezintă un risc sau care sunt suspecte de infecţie. Deci, testarea se face la persoana suspectă de infecţie, nu la tot poporul. Totuşi, eu am solicitat - şi sunt convins că lucrurile vor merge în direcţia aceasta - să avem un număr mai mare de testări pe zi, inclusiv în perioada când, sperăm noi, epidemia va bate în retragere. Cu cât mai multe testări sunt posibile, cu atât mai siguri putem să fim că toate persoanele suspecte de infecţie vor putea fi testate şi încă foarte repede", a afirmat Klaus Iohannis. AGERPRES/(A - autor: Oana Ghiţă, editor: Antonia Niţă, imagine: Administrația Prezidențială, redactare video: Sergiu Olteanu, montaj: Andrei Cârlan, editor online: Anda Badea)