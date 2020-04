Maria Andria a vorbit despre starea sa de sănătate: „Am o tumoră la gât și îmi este frică. Aș putea să îmi pierd…”

18:50

Codin Maticiuc a fost destul de rezervat de-a lungul timpului în ceea ce privește identitatea celei care l-a făcut cel mai mândru tătic la ora actuală. Bruneta misterioasă din viața lui ar fi cea care ar fugi de luminile camerei de luat vederi. Tânăra se pare că este o persoană destul de timidă, la locul […] The post Codin Maticiuc, despre relația cu mama copilului său. Actorul își ascunde iubita sau nu? ”Defecte avem toți. Sunt rău…” appeared first on Cancan.ro.