Un an de la moartea lui Răzvan Ciobanu. Mama regretatului designer, distrusă: “Nu mă simt bine, este o zi…”

23:30

Adevărul a ieșit la iveală! Gestul condamnabil făcut de un concurent în timpul competiției Asia Express. Acesta a trișat și a reușit să păcălească o echipă întreagă de oameni în timpul jocului care a avut loc în Asia. 150 de euro a ascuns concurentul care a fost dat în vileag abia acum de un alt […] The post Abia acum s-a aflat! Un concurent din Asia Express a trișat și a ascuns o sumă mare de bani în timpul competiției. Despre cine este vorba appeared first on Cancan.ro.