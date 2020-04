Iohannis - mesaj de Ziua veteranilor de război: Vă adresez îndemnul să vă protejaţi, respectând normele de distanţare socială

07:50

Jucătorul de tenis Andre Agassi, câştigător a opt titluri de Mare Şlem în carieră şi campion olimpic, în 1996, la Atlanta, s-a născut la 29 aprilie 1970, la Las Vegas, Nevada, SUA.Fiu al unui fost boxer iranian, Mike Agassi, Andre a început să joace tenis la vârsta de trei ani, la presiunile tatălui său, dovedind, însă, un talent extraordinar. La 13 ani, s-a înscris la Academia de Tenis a lui Nick Bollettieri, unde şi-a perfecţionat jocul timp de cinci ani. A participat la mai multe turnee de juniori şi s-a afirmat rapid ca unul dintre cei mai buni jucători ai generaţiei sale. A renunţat la şcoală în clasa a IX-a, iar la doar 16 ani, în 1986, a trecut la profesionism, devenind în scurt timp, şi datorită nonconformismului său, idolul tinerilor americani şi nu numai al acestora.A câştigat primul titlu de simplu în anul 1987, la Itaparica, încheind sezonul pe locul 25 în clasamentul ATP ("Association of Tennis Professionals"). În 1988 a câştigat alte şase titluri, iar în 1989, a câştigat singurul titlu al anului, la turneul de la Orlando, şi a ajuns în finală la Roma, notează site-ul www.atpworldtour.com.În 1990, a jucat prima finală de Mare Şlem din carieră, la Roland Garros, pe care a pierdut-o în faţa lui Andres Gomez, şi finala la US Open, pierdută în faţa compatriotului său Pete Sampras. În acelaşi an, a mai câştigat trei titluri şi a contribuit la câştigarea Cupei Davis alături de echipa Statelor Unite. În 1991, este din nou finalist la Roland Garros, dar primul titlu de Mare Şlem vine abia un an mai târziu, în 1992, când câştigă Turneul de la Wimbledon. Urmează numeroase alte turnee câştigate, dintre care şapte turnee de Mare Şlem: US Open (1994, 1999), Australian Open (1995, 2000, 2001, 2003) şi Roland Garros (1999).În 1993, pe lângă turneele de la San Francisco şi Scottsdale, câştigă şi primul titlu din carieră la dublu, la Cincinnati, alături de coechipierul său Petr Korda. La finalul anului, însă, suferă o intervenţie chirurgicală la încheietura mâinii drepte. A revenit în 1994, după recuperare, iar în 1995, pe 10 aprilie, ocupa prima poziţie în clasamentul ATP, unde a rămas timp de 30 de săptămâni, până pe 5 noiembrie. A revenit pe locul I în 1996, timp de două săptămâni, între 29 ianuarie şi 5 februarie, conform site-ului menţionat. Tot în 1996, reprezintă Statele Unite la Jocurile Olimpice de la Atlanta. Surprinzător, în primele tururi trece greu de jucători mai slab cotaţi, suedezul Jonas Bjorkman, italianul Andrea Gaudenzi şi sud-africanul Wayne Ferreira solicitându-l la maxim. În finală se impune lejer, cu 6-2, 6-3, 6-1, în faţa spaniolului Sergi Bruguera, trecându-şi în palmares şi titlul olimpic.În 1997, s-a căsătorit cu actriţa Brooke Shields, de care avea să divorţeze doi ani mai târziu. În această perioadă, tenismenul american a trecut printr-o perioadă dificilă, atât pe plan personal, cât şi profesional. În anul 1997, a căzut din topul 100 mondial, ajungând până la poziţia 141 şi încheind anul pe poziţia 122, dar, după o pregătire riguroasă, revine, în doar un an, pe cea de-a şasea poziţie. De altfel, în 1998 a fost desemnat jucătorul cu cea mai spectaculoasă evoluţie a anului.În 1999 îşi păstrează regimul riguros de antrenamente şi reuşeşte ca, la 13 septembrie, să ajungă din nou pe prima poziţie în clasamentul ATP, menţinându-se acolo până la finalul anului. Câştigă primul turneu la Roland Garros, cel de-al doilea la US Open, iar la cel de la Wimbledon ajunge în finală. În urma acestor rezultate spectaculoase, este desemnat jucătorul anului de către ATP. Ulterior, îşi îmbogăţeşte palmaresul cu încă trei trofee obţinute în urma victoriilor de la Australian Open, în 2000, 2001 şi 2003.În 2006, problemele la spate încep să-i limiteze mişcările din timpul jocului şi este nevoit să renunţe la mai multe turnee. Îşi încheie cariera odată cu ultimul meci disputat la US Open, pierdut în faţa lui Benjamin Becker, la 4 septembrie 2006. La finalul meciului, Agassi şi-a luat rămas-bun de la cariera profesionistă, în faţa a peste 23.000 de persoane care veniseră să-l vadă. De-a lungul carierei de 21 de ani, Andre Agassi a câştigat 60 de turnee din 90 de finale disputate, dintre care 8 turnee de Mare Şlem: Wimbledon (1992), Australian Open (1995, 2000, 2001, 2003), US Open (1994, 1999) şi Roland Garros (1999). A reuşit, astfel, performanţa de a câştiga toate cele patru mari turnee de Mare Şlem. De asemenea, a câştigat şi un titlu la dublu, alături de coechipierul Petr Korda (Cincinnati, 1993) şi o medalie olimpică (Atlanta, 1996). Din totalul partidelor disputate de-a lungul întregii cariere, a câştigat 870 de meciuri şi a pierdut doar 274, notează site-ul www.atpworldtour.com. În 2011, a fost inclus în "International Tennis Hall of Fame".Turneul de la Roland Garros din 1999 s-a dovedit un moment decisiv în viaţa celor doi câştigători ai acestuia, Andre Agassi şi Steffi Graf. La recepţia dedicată învingătorilor, cei doi au dansat împreună şi de atunci au rămas împreună. S-au căsătorit doi ani mai târziu, la 22 octombrie 2001, cu doar câteva zile înainte de naşterea fiului lor, Jaden Gil. Ceremonia a fost foarte discretă şi restrânsă. În 2003, a venit pe lume şi fetiţa Jaz Elle. După încheierea carierei profesioniste, cei doi s-au dedicat numeroaselor acţiuni de caritate pe care le-au iniţiat. Sursa foto: Andre Agassi/FacebookAstfel, încă din 1994, Andre Agassi a înfiinţat Fundaţia caritabilă Andre Agassi, care susţine educaţia tinerilor defavorizaţi din Las Vegas, printr-un sistem de învăţământ alternativ. Fundaţia a reuşit să strângă banii necesari pentru deschiderea, în 2001, a Colegiului ''Andre Agassi'' ("Andre Agassi College Preparatory Academy"), menţionează www.tennisfame.com. De asemenea, Agassi conduce şi clubul ''Boys & Girls'', care promovează activităţile sportive şi la care sunt înscrişi peste 2.000 de copii. În 2007, Andre Agassi, Muhammad Ali, Lance Armstrong, Warrick Dunn, Jeff Gordon, Mia Hamm, Tony Hawk, Andrea Jaeger, Jackie Joyner-Kersee, Mario Lemieux, Alonzo Mourning şi Cal Ripken Jr. au înfiinţat organizaţia non-profit ''Sportivi pentru Speranţă'', care încurajează şi ajută sportivii profesionişti să se implice în acte de caritate. În 1995 şi 2001, Agassi a fost distins cu Premiul pentru Umanitate Arthur Ashe, acordat de către ATP ("Association of Tennis Professionals"), pentru ajutorul acordat tinerilor defavorizaţi din Las Vegas, prin "The Agassi Boys and Girls Club".Andre Agassi se declară o persoană împlinită, rezumând, în volumul ''Open - O autobiografie'', lansat în anul 2009, împletirea armonioasă a tenisului cu viaţa personală: ''Cred că nu e întâmplător că tenisul foloseşte limbajul vieţii. Avantaj, serviciu, greşeală, pauză, iubire... Fiecare meci e o viaţă în miniatură''.A câştigat din tenis peste 31 milioane de dolari americani, fiind al şaselea din istorie, notează www.tennisfame.com. A făcut parte ca antrenor din staff-ul unui alt mare campion, sârbul Novak Djokovic (2017-2018). AGERPRES/(Documentare - Andreea Onogea, Cristian Anghelache, editor: Suzana Cristache Drăgan, editor online: Andreea Preda) Sursa foto: Andre Agassi/Facebook