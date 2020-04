După trei divorțuri, Andreea Marin crede, în continuare, în căsătorie. “Potrivirea între oameni este o loterie, dar…”

23:40

Viața sentimentală a frumoasei Mădălina Ghenea pare desprinsă din scenariul unei telenovele. A bifat câteva relații cu actori de top de la Hollywood, iar, după despărțirea de Matei Stratan, tatăl fiicei ei, vedeta și-a găsit liniștea în brațele lui Leonardo Maria Del Vecchio, unul dintre moștenitorii unui imperiu de peste 18 miliarde de dolari. Dar […] The post Mădălina Ghenea, părăsită de miliardarul italian?! „Socrul” nu ar fi avut-o la inimă pe româncă și… appeared first on Cancan.ro.