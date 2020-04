Ludovic Orban „strică” planurile de vacanță ale românilor: „Se ia în calcul prelungirea stării de urgenţă”

08:50

Emisiunea “Acces Direct” a primit o nouă lovitură din partea oficialilor CNA! De data aceasta nu este vorba despre o amendă pentru Antena 1, ci o somație pentru Mirela Vaida din cauza declaraţiilor pe care le-a făcut la adresa Vulpiţei și a soțului ei, Viorel Stegaru. Citește și: Vulpița de la Acces Direct, în lacrimi! Viorel […] The post CNA, o nouă lovitură pentru Acces Direct! Somaţie pentru Mirela Vaida din cauza declaraţiilor despre Vulpiţa şi Viorel: “V-am învăţat că trebuie să vă spălaţi” appeared first on Cancan.ro.