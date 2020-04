Anunțul făcut de generalul Ionel Oprea! Când va reveni Spitalul Județean Suceava la normalitate

11:00

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea în București, în intervalul 29 aprilie, ora 12:00 – 30 aprilie, ora 22:00. VEZI AICI: NU E O GLUMĂ! CORONAVIRUSUL AFECTEAZĂ ŞI PROGNOZA METEO! CUM ESTE POSIBIL AŞA CEVA, PE VREME DE PANDEMIE Intervalul 29.04.2020 Ora 12:00 – 30.04.2020 Ora 09:00 Vremea va fi deosebit […] The post Prognoză meteo specială pentru București. ANM anunță cer variabil, cu înnorări temporare și… appeared first on Cancan.ro.