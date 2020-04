Alexia Eram, glumă nesărată pentru iubit, chiar în timp ce doarmea! A luat mașina de tuns și i-a făcut o schimbare de look lui Mario Fresh. Cum a reacționat artistul, dar și “soacra”, Andreea Esca

11:20

Unul dintre cei mai cunoscuți piloți de motocross din istorie, Marty Smith, în vârstă de 63 de ani, a murit într-un accident îngrozitor alături de soția sa. Totul s-a petrecut în câteva milisecunde. Într-un moment de neatenție, buggy-ul în care acesta se afla împreună cu soția și cu alți doi prieteni s-a răsturnat, după un […] The post Lumea sportului, lovită de o nouă tragedie. Un pilot legendar a murit într-un accident îngrozitor appeared first on Cancan.ro.