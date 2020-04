Tânăra dispărută duminică din Slatina este căutată în râul Olt

12:50

Trei francezi care au dat o sparge într-o cramă din regiunea Bordeaux, au fost prinși de polițiști din cauza propriilor erori. Cei trei hoți și-au completat fiecare declarațiile pe proprie răspundere și le-au uitat la locul faptei. Cei trei bărbați cu vârste cuprinse între 36 și 45 de ani au mers la o cramă din […] The post De râsul curcilor! Trei hoți au fost prinși de polițiști după ce le-au găsit declarațiile pe proprie răspundere. Le-au pierdut la locul faptei appeared first on Cancan.ro.