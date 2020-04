Cum vor petrece ziua de 1 Mai Cătălin Botezatu, Andreea Bălan și alte vedete, în plină criză a coronavirusului

13:30

Grupul de Informare Strategică a informat, miercuri, că de la intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și până în prezent, au fost plasate în carantină instituționalizată 2.228 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 172 de persoane aflate în carantină au părăsit locația în care au fost plasate, pentru […]