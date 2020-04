Măsuri drastice în Rusia! Se prelungește interdicția privind intrarea străinilor în țară pe termen nedefinit

16:40

După ce s-a vindecat de coronavirus, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a devenit tată. Logodnica lui, Carrie Symmonds, a născut un băiețel perfect sănătos. Primul-ministru al Marii Britanii, Boris Johnson, și logodnica lui au anunțat astăzi nașterea fiului lor. Carrie Symmonds a devenit mămică pentru prima oară, iar Boris Johnson a devenit tată pentru a […] The post După ce s-a vindecat de coronavirus, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a devenit tată appeared first on Cancan.ro.