Marcel Vela a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu banii strânși din amenzi, pe durata stării de urgență. Suma colosală care s-a adunat

20:40

Cine este Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica. Fostul fotbalist și tânăra au doi copii împreună. Ioana Marcu este o prezență extrem de discretă și o tânără foarte frumoasă, care atrage imediat atenția. Iubita lui Ciprian Marica este din Constanța și a terminat Facultatea de Medicină. (CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT EX-VÂRFUL NAȚIONALEI DUPĂ CE […] The post Cine este Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica. Au doi copii împreună appeared first on Cancan.ro.