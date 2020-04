Șoc la Antena 1! Mirela Vaida, revoltată după ce CNA a somat public Acces Direct din cauza cazului Vulpița: „Eu vă spun doar atât”

20:50

O vânzătoare de la un magazin de cartier a fost amendată, chiar în timpul serviciului. Femeia a refuzat să îi prezinte polițistului adeverința necesară pentru a justificarea deplasării și s-a ales cu o amendă de 2.000 de lei. Femeia din județul Caraș-Severin a primit o amendă mai mare ca salariul ei pe o lună, în […]