Mor pe capete! Câte persoane a ucis COVID-19 în SUA, în ultimele 24 de ore

22:40

În plină pandemie de coronavirus Polonia intenționează să organizeze alegeri prezidențiale prin poștă. Premierul polonez a cerut miercuri Senatului să grăbească examinarea legii ce permite organizarea alegerilor prezidențiale în luna mai, exclusiv prin vot poștal. Însă opoziția și mulți experți juridici cer guvernului să suspende scrutinul. Camera inferioară, dominată de partidul aflat la guvernare, Lege […] The post Polonia intenționează să organizeze alegeri prezidențiale prin poștă! Opoziția cere guvernului să suspende scrutinul appeared first on Cancan.ro.