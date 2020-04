Alexandru Rafila, despre COVID-19: “Va semăna cu infecția gripală! Un număr mic de persoane va fi susceptibil să se reîmbolnăvească în fiecare an”

00:00

”Senzaționalul” Dan Diaconescu și-a verificat frigiderul și a ajuns la concluzia că aprovizionarea cu produse de strictă necesitate este absolut necesară. Cum nu poate apărea pe sticlă din cauza interdicției primite din partea judecătorilor, omul de televiziune, izolat la domiciliu, urmărește evenimentele și, ca un adevărat gospodar, s-a decis să treacă la fapte. ”Înarmat” cu […] The post Senzaționalul DD “înfruntă” pandemia. A ieșit la aprovizionare fără mască și și-a luat bere cu… nume de virus appeared first on Cancan.ro.