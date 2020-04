Masă caldă și echipamente pentru seniorii din Capitală: ”Este normal să continuăm să sprijinim”

10:30

Din 3 aprilie, prin Ordonanța de Urgență nr. 34/2020, Guvernul a mărit drastic amenzile, iar cei care nu respectă regulile și restricțiile sunt sancționați cu sume cuprinse între 2.000 și 20.000 de lei. Au fost amendate deja 290.000 de persoane, foarte multe pentru că nu aveau asupra lor declarația pe propria răspundere și adeverința de […] The post Suma cu care a fost amendată o vânzătoare din Caraș-Severin, care câștigă doar 1.700 de lei pe lună. "E strigător la cer! Am o familie, nu pot să…"