România a fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru poluarea din Capitală

11:00

Kim Jong-Un ar fi în viață și s-ar fi retras, pentru a nu risca să fie infectat cu COVID-19, în orașul port Wonsan. Din satelit, au fost surprinse mișcări recente ale unor ambarcațiuni de lux, folosite de regulă de dictatorul nord-coreean și anturajul său, care consolidează ideea potrivit căreia șeful statului s-ar fi refugiat în […] The post Unde s-ar fi izolat Kim Jong-Un de frică să nu fie infectat cu COVID-19. Imaginile satelitare l-ar fi dat de gol. FOTO appeared first on Cancan.ro.