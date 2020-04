O angajată a Metrorex, confirmată cu coronavirus. Femeia se află în izolare

11:10

Coronavirus în România. Încă două decese au fost raportate joi, 30 aprilie, de Grupul de Comunicare Strategică. Este vorba despre doi bărbați din județul Bacău. (CITEȘTE ȘI: Marcel Vela a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu banii strânși din amenzi, pe durata stării de urgență. Suma colosală care s-a adunat) Deces 694 Bărbat, 51 […] The post Coronavirus în România. Încă două decese! Bilanțul – 695 appeared first on Cancan.ro.