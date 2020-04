Horoscop lunar. Previziuni pentru luna mai 2020

11:50

Curat ghinion! O femeie din Satu Mare a fost amendată de polițiști pentru că a fost prinsă afară fără să aibă asupra ei decșarația pe propria răspundere. Situația e ieșită din comun! (CITEȘTE ȘI: CÂTE AMENZI AU FOST DATE DE LA ÎNCEPUTUL INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ ÎN ROMÂNIA ȘI CARE ESTE VALOAREA LOR/ CE SE VA […] The post Ce amendă uriașă a primit o femeie din Satu Mare din cauza…porcului! appeared first on Cancan.ro.