Coronavirus: DJ-ul francez Bob Sinclar va susţine un concert pe Arcul de Triumf din Paris

17:00

Agenţiile de rating vor să arătăm disciplină, să fim ponderaţi, prin urmare este necesar să surprindem pozitiv ca să nu fim retrogradaţi, a afirmat Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, la un eveniment de specialitate."Trebuie să avem grijă mare când vorbim de rating-ul suveran al României. Agenţiile de rating vor să arătăm disciplină, să fim ponderaţi. Prin urmare este necesar să surprindem pozitiv ca să nu fim retrogradaţi. Bugetul ţării are o problemă structurală. România a plătit anul trecut 1,2% din PIB dobânzi, restul a fost deficit primar, anul acesta va fi semnificativ mai mare. Spaţiul fiscal era deja foarte redus înainte de pandemie din cauza politicilor prociclice, însă statul nu se poate împrumuta fără limită. Datoria publică va creşte vertiginos anul acesta şi anul următor. Cel mai probabil va depăşi 50% din PIB în anii următori, acum venind de la 35%. Nu este o cifră foarte ridicată, însă în contextul bugetar actual nu este nici puţin. Este, însă, un moment bun pentru reforma statului", a spus Cristian Popa, în cadrul unui eveniment organizat de Asociaţia pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) .Organizaţia a invitat specialişti de top din piaţa financiară din România pentru a discuta evoluţiile pieţelor financiare şi perspectiva revenirii din criză.Primele concluzii ale evenimentului lunar "Pulsul pieţelor financiare" cu reprezentanţii Băncii Naţionale a României, BCR Pensii, BRD, BRD Asset Management şi WOOD&Company sunt că revenirea pieţelor din aprilie a fost mai rapidă faţă de alte situaţii de criză. Incertitudinea rămâne cuvântul cheie şi perspectiva revenirii pe termen lung depinde de măsurile de redresare economică."Este vital ca statul să susţină economia şi ca accesul la finanţare în aceste condiţii să rămână cât mai ieftin. România mai are o problemă financiară. Pentru obligaţiunile de stat în euro nu există un cumpărător de ultimă instanţă, aşa cum este Banca Naţională a României pentru obligaţiunile în lei. Motiv pentru care obligaţiunile noastre se tranzacţionează semnificativ mai scump faţă de cele ale Italiei sau altor ţări din regiune. Acest lucru va fi o adevărată problemă pentru finanţarea la costuri rezonabile a deficitului bugetar, mai ales când statul are nevoi importante de finanţare, cum este acest an", a declarat Mihai Purcărea, CFA, CEO BRD Asset Management.La rândul său, Daniela Şerban, preşedinte şi Co-fondator ARIR a subliniat că a văzut până în prezent revizuirea perspectivei de rating pentru România de la toate cele 3 agenţii, de la stabilă la negativă, iar agenţiile de rating şi investitorii sunt cu ochii pe ţara noastră şi pe măsurile luate de Guvern în a gestiona scăderea PIB, scăderea veniturilor şi creşterea cheltuielilor bugetare.Ea a menţionat că reforma pensiilor şi o politică fiscală care să stabilizeze deficitul bugetar ne pot salva de la reducerea rating-ului de ţară."Cele trei mari agenţii se uită la România atent, cu probabilitate de a reduce rating-ul, ceea ce ar însemna că o parte dintre investitori nu vor mai putea investi în datorii suverane româneşti. Totul va depinde de planurile fiscale de viitor, nu neapărat de ce se întâmplă anul acesta. Dacă vor creşte cheltuielile care nu pot fi ajustate foarte uşor - de pensii şi salarii, atunci am putea să vedem o decizie negativă din partea agenţiilor de rating", a spus Ştefan Lungu, CFA, Analist Wood&Co.ARIR este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit care a fost înfiinţată cu scopul de oferi emitenţilor actuali şi potenţiali o platformă pentru dezvoltarea profesioniştilor în relaţia cu investitorii (IR) şi pentru a contribui la implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii şi în guvernanţă corporativă. A fost înfiinţată în noiembrie 2018 şi are ca membri companii listate, companii cu potenţial de a deveni companii listate, administratori de fonduri, profesionişti în relaţia cu investitorii, precum şi consultanţi. Membrii fondatori sunt Bursa de Valori Bucureşti (BVB), ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management - suc. Bucureşti, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Daniela Şerban, Cosmin Răduţă şi Tony Romani, în timp ce Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Idea Bank, BRK Financial Group şi Banca Transilvania, s-au alăturat ca Membri Asociaţi, INNOVA Project Consulting, Envisia ca Membru Afiliat. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)