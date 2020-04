VIDEO Executivul alocă 16,5 milioane de lei - ajutor umanitar medical pentru Republica Moldova

19:00

Un grup de lucru, care are drept scop identificarea soluţiilor pentru sprijinirea învăţământului particular, va fi constituit la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.Potrivit unui comunicat al MEC transmis joi AGERPRES, activitatea grupului de lucru pentru susţinerea învăţământului particular va începe luni, 4 mai."Învăţământul particular reprezintă o parte importantă a sistemului de educaţie din România. Atât eu, ca ministru al Educaţiei, cât şi premierul Ludovic Orban suntem conştienţi de calitatea actului educaţional din cadrul acestor unităţi de învăţământ şi de impactul financiar pe care îl are măsura suspendării cursurilor. Am invitat la dialog reprezentanţii unităţilor de învăţământ particulare pentru a găsi soluţii potrivite sprijinirii activităţii lor, în contextul epidemiologic din ţara noastră", a declarat Monica Anisie.Joi, la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a avut loc o întâlnire între ministrul Monica Anisie, Luminiţa Barcari, secretar de stat pentru învăţământul preuniversitar, şi reprezentanţi ai Asociaţiei Şcolilor Particulare şi ai unităţilor particulare de învăţământ din România.''În prezent, în România există aproximativ 1.500 de unităţi particulare de învăţământ autorizate şi acreditate. (....) Unităţile de învăţământ particulare autorizate nu beneficiază de finanţare de bază - costul standard per elev - şi au solicitat sprijin pentru traversarea dificultăţilor din această perioadă. Asociaţia Şcolilor Particulare a înaintat Ministerului Educaţiei şi Cercetării mai multe variante de măsuri de susţinere financiară, în contextul pandemiei COVID-19", se arată în comunicatul MEC. AGERPRES/(AS - autor: Roberto Stan, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Irina Giurgiu)