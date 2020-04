Interviu-eveniment cu Yuval Noah Harari, autorul „Sapiens”: „Marele avantaj al oamenilor asupra virusurilor”

17:40

Este știut faptul că lucrarea de termoizolare a casei este o investiție cu beneficii pe termen lung. Locuința este călduroasă iarna și răcoroasă în timpul verilor caniculare. În plus, facturile mai mici lună de lună, an de an, reprezintă o economie semnificativă de bani. Prin urmare, oricine își construiește o casă vrea și un sistem de izolație eficient.