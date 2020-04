Raed Arafat, sfaturi referitoare la adaptarea concediilor în funcție de noul coronavirus: ”Lumea trebuie să-și facă vacanța în România. E mult mai ușor să eviți lucrurile rele…”

18:20

Cel mai tânăr pacient care s-a vindecat după ce a fost infectat cu noul coronavirus are doar… 16 zile. Bebelușul, născut sănătos, a fost infectat cu COVID-19 după doar 5 zile de la naștere, iar ulterior a fost tratat de medici timp de 11 zile. "Este cel mai tânăr pacient din întreaga lume care s-a […]