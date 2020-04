Mărturiile zguduitoare ale fiului unui pacient din Galați, mort de COVID-19 după ce a luat virusul din azil. „Am bătut 2.300 de kilometri și nu am putut aprinde o lumânare…”

18:40

Potrivit informațiilor transmise de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), pe teritoriul României au fost înregistrate încă 10 decese provocate de noul coronavirus. Toate cele 10 persoane prezentau și comorbidități, au mai transmis reprezentanții INSP. Deces 696 Bărbat, 73 ani, județ Alba. Dată internare: 28.04.2020 în Spitalul municipal Blaj, secția interne Dată recoltare: 26.04.2020 Dată […]