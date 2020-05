21:50

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, le-a cerut, joi, procurorilor să cerceteze "cu eficienţă şi profesionalism" infracţiunile cibernetice şi contra proprietăţii intelectuale.Solicitarea a fost făcută în cadrul webinar-ului "Infracţiuni contra proprietăţii intelectuale şi criminalitatea cibernetică în timpul Pandemiei Covid-19', eveniment organizat de Departamentul de Stat pentru Justiţie al Statelor Unite, Oficiul American pentru Patente şi Mărci, Interpol şi Ambasada SUA la Bucureşti, a informat Ministerul Justiţiei într-un comunicat transmis AGERPRES."Colaborarea cu Statele Unite ale Americii în problemele referitoare la cooperarea internaţională în materie penală se dezvoltă sub auspicii excelente. Există un volum de muncă semnificativ atât în privinţa extrădării şi a asistenţei juridice reciproce, cât şi a altor tipuri de cooperare, precum transferul persoanelor condamnate. În toate aceste domenii, autorităţile române şi americane lucrează zilnic umăr la umăr şi folosesc pe deplin mijloacele de comunicare accelerate. Rezultatele sunt tangibile şi dovedesc încă o dată valoarea Parteneriatului strategic cu SUA, inclusiv în zona justiţiei", a afirmat Predoiu, citat în comunicat.Potrivit acestuia, ne confruntăm cu cea mai dificilă perioadă de după cel de-al Doilea Război Mondial."Trebuie să luptăm cu un inamic invizibil, un virus care a infectat şi ucis atât de mulţi oameni în întreaga lume. Întreaga noastră viaţă s-a schimbat şi continuă să se schimbe, provocându-ne să ne adaptăm la noi realităţi, dintre care unele includ, din păcate, noi tendinţe în comportamentele infracţionale. Internetul creează un potenţial enorm de dezvoltare în toate domeniile, am aflat acest lucru cu mulţi ani în urmă. Cu atât mai mult în aceste zile, când distanţarea fizică nu înseamnă distanţare socială, ci, dimpotrivă, internetul este una dintre soluţiile noastre de a comunica", a declarat ministrul Justiţiei.Pe de altă parte, spune ministrul, această facilitate a venit cu un cost, respectiv "natura globală a reţelei şi complexitatea sa uriaşă constituie provocări pentru aplicarea legii pretutindeni în lume"."Este timpul să fim în alertă şi să ne asigurăm că internetul nu va deveni un loc de joacă pentru infractori cibernetici şi hackeri, care încearcă să beneficieze de nevoia noastră sporită de a utiliza internetul în contextul pandemiei. În urmă cu câteva zile, în România a existat un avertisment public despre un virus 'virtual' care preia controlul aplicaţiilor de internet banking. Este evident că trebuie să cooperăm şi să schimbăm informaţii despre astfel de atacuri. De asemenea, trebuie să protejăm reţeaua de asistenţă medicală, medicii şi facilităţile noastre sanitare. Acesta nu este un exerciţiu ipotetic, ţinând cont de faptul că la începutul lunii aprilie, Interpol a lansat un avertisment potrivit căruia atacatorii cibernetici vizează instituţiile medicale critice cu atacuri de ransomware", a subliniat Cătălin Predoiu.El a adăugat că trebuie făcut tot posibilul pentru a proteja sectoarele cele mai vulnerabile - medicale, energetice, bancare - şi toate celelalte care ar putea fi considerate critice."Infractorii nu iau pauze şi încearcă să beneficieze de această situaţie regretabilă. Eforturile noastre combinate trebuie să contracareze acţiunile lor şi să ne ajute să câştigăm nu numai lupta împotriva COVID, ci şi împotriva atacurilor informatice care încearcă să obţină un câştig ilicit în timpul situaţiilor de urgenţă", a spus ministrul.În acest context, Cătălin Predoiu le-a cerut procurorilor români să cerceteze infracţiunile cibernetice."Profit de această ocazie pentru a solicita încă o dată tuturor procurorilor români să acorde cea mai mare atenţie şi să cerceteze cu eficienţă şi profesionalism crima organizată, infracţiunile contra proprietăţii intelectuale şi a infracţiunilor cibernetice", le-a transmis Predoiu.Seminarul, desfăşurat în sistem de videoconferinţă, a reunit peste 60 de reprezentanţi ai ICHIP (International Computer Hacking and Intellectual Property), HSI (Homeland Security Investigations), HMI (Homeland Security Investigations), U.S. Food and Drug Administration, precum şi ai altor instituţii guvernamentale ale Statelor Unite, alături de Interpol, Europol şi Consiliul Europei, din partea română participând reprezentanţi ai DIICOT, DCCO, DNA, Poliţiei economice, Parchetului General, Parchetelor de pe lângă Curţile de Apel, Poliţiei judiciare şi Poliţiei de frontieră. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)