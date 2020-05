Donald Trump lansează ipoteza care schimbă tot despre coronavirus! Președintele S.U.A. : „A fost creat în laboratoarele din China”

20:10

Încă 6 români au fost uciși de noul coronavirus, anunță reprezentații Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), iar numărul deceselor a ajuns, din păcate, la 711. Persoanele decedate aveau vârste cuprinse între 46 și 84 de ani, patru dintre acestea prezentând și comorbidități. Deces 706 Bărbat, 84 ani, județ Suceava. Dată internare: 11.04.2020-Spital Județean Suceava. […]