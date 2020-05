Lovitură de teatru! Ciprian Marica, părăsit de Ioana Marcu după amantlâcul din hotel? Trebuiau să facă nunta, dar s-a ales praful

00:00

Până pe 27 aprilie, numărul deceselor provocate de COVID-19 în rândul persoanelor aflate în căminul de bătrâni "Sfântul Ilie" din Galați a ajuns la 33. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a luat legătura cu Petrișor Chiru, fiul unuia dintre bătrânii care a contactat virusul în azil și care și-a găsit sfârșitul la spital. Mărturiile […]