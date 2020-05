Ironizată de Mihai Bendeac, Carmen de la Sălciua a oferit replica. Ce a spus manelista despre celebrul actor. “Îl percep ca pe un om…”

08:10

În plină pandemie de coronavirus, OMS și-a schimbat poziția și laudă inițiativa Suediei de a lăsa „virusul liber” printre oameni. De asemenea, OMS este de părere că Suedia a acționat corect, nepunându-și economia pe butuci, așa cum s-a întâmplat în celelalte state afectate de COVID-19. După ce majoritatea statelor din Europa și-au periclitat economia din […] The post OMS, schimbare radicală de opinie, în contexul pandemiei de COVID-19: „Suedia reprezintă un model de viitor” appeared first on Cancan.ro.